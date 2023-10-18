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АНАЛІТИКА

Угорщина погрожує Болгарії через запровадження податку на транзит російського газу

 

Угорщина погрожує вжити заходів у відповідь після рішення уряду Болгарії запровадити податок на транзит російського газу через свою територію.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Bloomberg.

Він наголосив, що Болгарія ухвалила це рішення без попередження і Угорщина розглядає його як "ворожий крок".

"Ми не залишимо цей крок без відповіді", - сказав Сіярто у коментарі угорському телебаченню після зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським президентом Владіміром Путіним у Пекіні.

Він зазначив, що Угорщина обговорюватиме це питання із Сербією, яка також покладається на імпорт російського газу через Болгарію в обхід України.

Сіярто додав, на зустрічі у Пекіні Путін запевнив Орбана, що "Газпром" забезпечить постачання газу до Угорщини згідно з умовами контракту.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію, у розмірі 20 болгарських левів ($10,81) за МВт-год газу російського походження, що фактично підвищує його вартість приблизно на 20%, порівняно з ціною на європейській біржі.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив напередодні, що цей крок спрямований не проти Угорщини чи Сербії, а проти Росії, яка намагалася отримати енергетичні прибутки для фінансування своєї війни в Україні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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