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АНАЛІТИКА

Британія не дозволила Фрідману найняти водія: є громадський транспорт

 

Російський олігарх Михайло Фрідман, попри від'їзд з Лондона, не полишає спроб оскаржити фінансові обмеження, які наклала на нього влада Великої Британії. Про це пише Bloomberg.

У вівторок, 17 жовтня, у британському суді розглядали скаргу Фрідмана на відмову британської скарбниці видати йому ліцензію на щомісячну виплату комісії за управління в розмірі 30 000 фунтів стерлінгів (понад $36 000), а також оплату телефонного зв'язку, аудіо- і телевізійного обладнання та витрати на персонал.

Адвокатка росіянина Рейчел Барнс під час виступу в суді сказала, що британські санкції "накладають драконівський режим фінансових заборон і обмежень". Зокрема, британська влада заборонила Фрідману витрати на особистого водія "на тій підставі, що відповідач може пересуватися на громадському транспорті".

Юрист уряду Малкольм Бердлінг відповів, що Британія вже дозволила Фрідману виплати в розмірі близько 1 млн фунтів для задоволення базових потреб. Додаткові виплати дозволили б Фрідману вести спосіб життя, як до санкцій, а комісія за управління фактично означала б виплати помічниці росіянина Нігіні Заїровій, яка сама перебуває під британськими санкціями.

Фрідман жив у Лондоні з 2013 року, відколи вони з партнерами продали частки у ТНК-BP державній компанії "Роснєфть" за $14 млрд. У жовтні 2023 року він переїхав до Ізраїлю, а після нападу ХАМАС втік до Москви. Його адвокати кажуть, що він хотів би повернутися в Британію.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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