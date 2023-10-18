Фінансові новини
- |
- 18.10.23
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лукашенко не повертає борги: Російські фінансисти закликали уряд Росії припинити кредитувати Білорусь
14:21 18.10.2023 |
Російські інвестори попросили уряд РФ обмежити надання кредитів Білорусі, а також доступ до російського ринку капіталу через відмову виплачувати борг за випущеними раніше єврооблігаціями.
Про це йдеться у листі ініціативної групи російських інвесторів, до якої увійшли 200 фізичних осіб та 30 організацій, якій належать білоруські єврооблігації на понад $200 млн, передає РБК.
Вони просять російський уряд та центробанк "вжити заходів для якнайшвидшого виконання Білоруссю своїх зобов'язань перед усіма російськими інвесторами", маючи на увазі виплати за єврооблігаціями, які вони не отримують з літа 2022 року.
Для цього вони пропонують визнати Мінфін Білорусі несумлінним позичальником та обмежити для нього доступ до російського ринку капіталу, а також обмежити міждержавне кредитування Білорусі з боку Росії "до повного врегулювання заборгованості перед російськими інвесторами".
За даними агентства, російські інвестори також планують подати позов через невиплати за білоруськими цінними державними паперами до Лондонського міжнародного арбітражу (LCIA).
Як повідомлялося, російські інвестори не отримують виплати (купони та погашення) за білоруськими єврооблігаціями з липня 2022 року. Станом на березень російські інвестори не могли отримати виплати за єврооблігаціями на загальну суму близько $500 млн.
При цьому у квітні 2022 року через санкції Нацбанк Білорусі ухвалив рішення про виплату зобов'язань за єврооблігаціями у білоруських рублях, а міжнародні банки, які обслуговували платежі за цими паперами, припинили це робити.
Відтак, виплати здійснюються окремий банківський рахунок, відкритий в "Бєларусьбанку". Згідно з запровадженими владою Білорусі правилами, щоб отримати виплати, необхідно відкрити рахунок у білоруському банку та виконати низку інших умов, що все одно не гарантувало отримання виплат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес попри війну зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку - Нацбанк
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
|У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
|Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
|Європарламент підтримав 50 мільярдів євро допомоги Києву
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден припустив, що лікарню у Газі атакував не Ізраїль
|В Канаді почали ратифікацію оновленої угоди про ЗВТ з Україною
|Британія не дозволила Фрідману найняти водія: є громадський транспорт
|NYT: Україна отримала від США близько 20 ракет ATACMS
|Лукашенко не повертає борги: Російські фінансисти закликали уряд Росії припинити кредитувати Білорусь
|Єврокомісія ухилилася від коментарів про зустріч Орбана з Путіним
Бізнес
|Google захищатиме користувачів штучного інтелекту від претензій щодо авторських прав
|ActiBlizz + Microsoft: лист Філа Спенсера до співробітників щодо закриття угоди (Котік піде з 1 січня 2024 р)
|Україна викуповує понад половину світового виробництва цивільних квадрокоптерів DJI Mavic
|Starlink може розпочати роботу на мобільних телефонах
|Snapdragon X ─ нова платформа Qualcomm для ПК, яка повинна конкурувати з Apple M
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів
|Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров