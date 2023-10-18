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Єврокомісія ухилилася від коментарів про зустріч Орбана з Путіним
14:17 18.10.2023 |
У Єврокомісії відмовились коментувати зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Владіміром Путіним в столиці Китаю Пекіні, що відбулася 17 жовтня.
Про це сказав речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на питання про те, як Єврокомісія може прокоментувати зустріч угорського прем'єра з лідером країни, яке веде загарбницьку війну проти України та проти якої ЄС запровадив санкції, він сказав, що це "дуже хороше питання".
"Це питання до Ради Європейського Союзу. Як ви знаєте, дуже важливі рішення в цій сфері приймаються на рівні Ради ЄС, ось чому Рада ЄС - краще місце, щоб це обговорювати", - заявив де Кеерсмакер.
Як повідомлялося, президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Нагадаємо, Орбан у розмові з президентом Росії Владіміром Путіним назвав російську війну проти України "воєнною операцією".
Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.
Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.
Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.
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