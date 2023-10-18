Фінансові новини
- |
- 18.10.23
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в єврозоні у вересні сповільнилася до 4,3% - мінімум із жовтня 2021 р.
12:55 18.10.2023 |
Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 4,3% у річному вираженні, згідно з остаточними даними статистичного управління Європейського союзу.
Таким чином, інфляція сповільнилася до мінімуму з жовтня 2021 року. Для порівняння, у серпні вона становила 5,2%.
Остаточна оцінка за вересень збіглася з попередньо оголошеними даними та середнім прогнозом аналітиків.
Ціни на енергоносії в єврозоні у вересні опустилися на 4,6% у річному вираженні (у серпні зниження становило 3,3%). Продукти харчування, алкоголь і тютюнова продукція подорожчали на 8,8% (на 9,7%), вартість послуг підвищилася на 4,7% (на 5,5%).
У повідомленні статуправління наголошується на прискоренні темпів зростання цін в Італії та Іспанії - до 5,6% з 5,5% у серпні і 3,3% з 2,4% відповідно.
Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у єврозоні минулого місяця становило 4,5%, що є мінімальним підйомом із серпня 2022 року. Результат також збігся із попередньою оцінкою та очікуваннями експертів.
Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 0,3% порівняно з попереднім місяцем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес попри війну зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку - Нацбанк
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
|У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
|Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
|Європарламент підтримав 50 мільярдів євро допомоги Києву
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден припустив, що лікарню у Газі атакував не Ізраїль
|В Канаді почали ратифікацію оновленої угоди про ЗВТ з Україною
|Британія не дозволила Фрідману найняти водія: є громадський транспорт
|NYT: Україна отримала від США близько 20 ракет ATACMS
|Лукашенко не повертає борги: Російські фінансисти закликали уряд Росії припинити кредитувати Білорусь
|Єврокомісія ухилилася від коментарів про зустріч Орбана з Путіним
Бізнес
|Google захищатиме користувачів штучного інтелекту від претензій щодо авторських прав
|ActiBlizz + Microsoft: лист Філа Спенсера до співробітників щодо закриття угоди (Котік піде з 1 січня 2024 р)
|Україна викуповує понад половину світового виробництва цивільних квадрокоптерів DJI Mavic
|Starlink може розпочати роботу на мобільних телефонах
|Snapdragon X ─ нова платформа Qualcomm для ПК, яка повинна конкурувати з Apple M
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів
|Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров