Інфляція в єврозоні у вересні сповільнилася до 4,3% - мінімум із жовтня 2021 р.

Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 4,3% у річному вираженні, згідно з остаточними даними статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, інфляція сповільнилася до мінімуму з жовтня 2021 року. Для порівняння, у серпні вона становила 5,2%.

Остаточна оцінка за вересень збіглася з попередньо оголошеними даними та середнім прогнозом аналітиків.

Ціни на енергоносії в єврозоні у вересні опустилися на 4,6% у річному вираженні (у серпні зниження становило 3,3%). Продукти харчування, алкоголь і тютюнова продукція подорожчали на 8,8% (на 9,7%), вартість послуг підвищилася на 4,7% (на 5,5%).

У повідомленні статуправління наголошується на прискоренні темпів зростання цін в Італії та Іспанії - до 5,6% з 5,5% у серпні і 3,3% з 2,4% відповідно.

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у єврозоні минулого місяця становило 4,5%, що є мінімальним підйомом із серпня 2022 року. Результат також збігся із попередньою оцінкою та очікуваннями експертів.

Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 0,3% порівняно з попереднім місяцем.

