Морський експорт ДП з рф у першій половині жовтня упав на 20%

Згідно з даними трейдерів і LSEG, російський морський експорт дизельного пального й газойлю впав на 20% - до приблизно 1,1 млн метричних тонн за перші 15 днів жовтня порівняно з тим же періодом у вересні через сезонне обслуговування нафтопереробних заводів (НПЗ) і заборону на експорт палива.

Відповідно до підрахунків Reuters, незадіяні потужності з первинної переробки нафти в жовтні оцінюються в 4,0 млн тонн, що на 22% менше, ніж у вересні.

росія тимчасово заборонила експорт бензину й дизельного пального з наднизьким вмістом сірки (ULSD) з 21 вересня, щоб упоратися з дефіцитом внутрішнього ринку, хоча експортні постачання газойлю й морського дизельного пального було дозволено.

Ембарго було частково знято з 9 жовтня, і росія відновила морський експорт ULSD.

Через заборону на експорт завантаження дизельного пального через російський балтійський порт «приморськ», найбільший пункт країни для експорту ULSD, упали за перші 15 днів жовтня на 22% порівняно з тим же періодом вересня - до 330 тис. метричних тонн.

Поки що в жовтні Туреччина залишається основним напрямком експорту дизпального з російських портів, займаючи близько 25% від загального обсягу постачань, або майже 280 тис. метричних тонн, показали дані LSEG щодо доставки.

Завантаження ДП з росії до Бразилії з початку цього місяця склали близько 211 тис. метричних тонн - на 20% менше з 1 по 15 вересня.

Згідно з даними LSEG, провідними імпортерами російського дизельного пального в Африку цього місяця були Того (72 тис. метр. тонн), Туніс (66 тис. метр. тонн) і Лівія (65 тис. метр. тонн).

Близько 120 тис. тонн російського ДП призначено з початку цього місяця для завантаження з судна на судно (STS) поблизу Мальти й грецького порту «Каламата».

Ще 90 тис. тонн дизпального, завантаженого в російських портах у жовтні, ще не мають підтвердженого пункту призначення.

Усі наведені вище дані про доставку базуються на даті відправлення вантажу.