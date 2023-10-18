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Boeing показала вдосконалений далекобійний снаряд Ramjet 155 з прямопотоковим реактивним двигуном, який зможе вражати цілі в радіусі 150 км
10:33 18.10.2023 |
Американські 155-мм артилерійські системи зможуть знищувати цілі в радіусі 150 км. Для цього компанія Boeing розробляє далекобійний снаряд Ramjet 155.
Новий снаряд американської компанії обладнаний прямопотоковим реактивним двигуном. Boeing і норвезька компанія Nammo займаються створенням боєприпасу в рамках програми Extended Range Artillery Munitions Suite (ERAMS).
Проєкт стартував у 2018 році. Досі немає інформації про те, коли Ramjet 155 буде готовий до масового виробництва. Також ми не знаємо, якою в підсумку буде максимальна дальність снаряда. Спочатку повідомлялося, що боєприпас зможе знищувати цілі в радіусі 70 км. Тепер розробники намагаються досягти дальності в 150 км. Відомо, що параметр залежатиме від типу артилерійської установки.
Наразі Boeing і Nammo заявляють лише про застосування прямопотокового реактивного двигуна, але не розкривають інформацію про конструкцію. Для наведення застосовуватиметься та сама технологія, яка використовується в Joint Direct Attack Munition (JDAM), тобто GPS.
Це означає, що Ramjet 155 зможе вражати лише стаціонарні цілі. Не виключено, що в майбутньому розробники зможуть інтегрувати якусь головку самонаведення, яка дасть змогу знищувати рухомі об'єкти. Але навіть попри можливість ураження виключно стаціонарних цілей, Ramjet 155 стане великим кроком вперед порівняно з наявними артилерійськими снарядами.
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