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АНАЛІТИКА

Китай почав експлуатацію найбільшого газоконденсатного родовища

 

У Сіньцзяні на північному заході Китаю ввели в промислову експлуатацію найбільше в країні надглибоке газоконденсатне родовище зі свердловинами до восьми кілометрів і проєктним річним видобутком 15 млрд кубометрів газу та 1,5 млн тонн нафтового конденсату.

Про це з посиланням на компанію-оператора родовища PetroChina повідомляє CGTN, передає Укрінформ.

Йдеться про розташоване на 13 тис. квадратних кілометрів родовище Бозідабей (Bozidabei) у Тарімському басейні, особливістю якого є глибоке залягання покладів на глибині понад вісім кілометрів під землею.

Виробничий майданчик підприємства включає газопереробний завод, комплекс для стабілізації конденсату та нафто- і газопровід із річною пропускною спроможністю 12 млрд кубічних метрів.

Промислова розробка і буріння на цьому родовищі стартували влітку минулого року, на сьогодні загальна кількість свердловин перевищує сотню. До кінця року PetroChina розраховує видобути 9 млрд кубометрів газу та 600 тис. тонн конденсату.

Ще 18 надглибоких свердловин компанія зараз бурить. Згідно з планом, вони мають бути введені в експлуатацію до 2025 року й річний видобуток на родовищі складе 10 млрд кубометрів газу та 1,02 млн тонн конденсату, що дозволить щоденно забезпечувати газопостачанням понад 20 мільйонів домогосподарств.

Як повідомляв Укрінформ, Китай за дев'ять місяців заощадив щонайменше $10 мільярдів, імпортуючи сиру нафту з країн, які перебувають під санкціями Заходу.
Ключові теги: Китай
 

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