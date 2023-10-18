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Байден відклав візит до Йорданії на тлі удару по лікарні
08:57 18.10.2023 |
Президент США Джо Байден скасував свій візит до Йорданії, де мав зустрітись з її королем, лідером Палестини та президентом Єгипту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
В повідомленні Білого дому йдеться про те, що після консультації з королем Йорданії Абдаллою II, а також з огляду на жалобу, оголошену президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, президент Байден відклав свою поїздку до Йорданії та заплановану зустріч із цими двома лідерами та президентом Єгипту Абделем Фаттах Ас-Сісі.
Крім цього, Байден висловив глибокі співчуття з приводу жертв вибуху в госпіталі на території сектору Гази.
В адміністрації США зазначили, що Байден все ж сподівається на особисту зустріч з лідерами арабських країн найближчим часом.
Візит Байдена до Ізраїлю та Йорданії
18 жовтня Байден планує відвідати Ізраїль. Повідомляється, що під час свого візиту він прагне надіслати сусіднім країнам рішучий сигнал про те, що США підтримують Ізраїль.
Після президент США мав направитись до Йорданії, де планувалась зустріч з трьома лідерами арабських країн. Однак, після вибуху в лікарні на території Гази, лідер Палестини Аббас відмовився від зустрічі.
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