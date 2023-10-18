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АНАЛІТИКА

Противник допомоги Україні поки не зміг стати спікером Палати представників США

 

Конгресмен-республіканець Джим Джордан не зміг набрати необхідну кількість голосів для обрання на посаду спікера Палати представників США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Під час першого голосування Джордан не зміг отримати підтримку 217 конгресменів: проти кандидатури його проголосували 20 представників Республіканської партії.

Консервативне крило Республіканської партії намагається чинити активний тиск, щоб переконати тих, хто утримується, підтримати Джордана. Однак, як зазначає агентство, деякі з його противників ще більш рішуче налаштовані не допустити Джордана до посади спікера.

Для того, щоб стати спікером, Джордану необхідно схилити на свій бік щонайменше 16 республіканців. Наразі республіканці контролюють Палату з 221 конгресменом проти 212 демократів.

При цьому всі демократи, найімовірніше, голосуватимуть проти Джордана і підтримуватимуть свого кандидата Хакіма Джеффріса.

Очікується, що Палата представників повернеться до другого туру голосування в середу.

Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила своєї Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Нині кандидатом на цю посаду від республіканців є Джим Джордан - один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.
Ключові теги: США
 

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