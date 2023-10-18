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АНАЛІТИКА

Швеція заявила про пошкодження кабелю звʼязку в той самий час, що й газогону Balticconnector

 

У Балтійському морі телекомунікаційний кабель між Естонією та Швецією було пошкоджено приблизно в той самий час і в тому ж місці, що й газопроводі Balticconnector.

Про це пише Yle.

За словами міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна, що наразі важко оцінити, що саме спричинило пошкодження телекомунікаційного кабелю. Проте міністр припустив, що пошкодження, ймовірно, відбулися одночасно з виявленням витоку на газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією.

"Останні події у Фінській затоці особливо показали важливість захисту критичної інфраструктури. Шкода, завдана фінсько-естонському газопроводу та фінсько-естонському комунікаційному кабелю, свідчить про вразливість наших суспільств", - зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Додається, що Швеція запропонувала підтримку Естонії та Фінляндії, які ведуть і проводять роботу, щоб з'ясувати, що саме спричинило цю додаткову шкоду.

Нагадаємо:

Оператори фінської компанії Gasgrid Finland Oy 2 жовтня зафіксували падіння тиску у Балтійському підводному газопроводі, що може свідчити про витік газу.

У політичному й військовому керівництві Фінляндії припускають, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, могла стояти Росія.

Президент РФ Володимир Путін заперечив причетність країни до розриву на підводному газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією.

За матеріалами: Економічна правда
 

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