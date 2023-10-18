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Швеція заявила про пошкодження кабелю звʼязку в той самий час, що й газогону Balticconnector
23:47 17.10.2023 |
У Балтійському морі телекомунікаційний кабель між Естонією та Швецією було пошкоджено приблизно в той самий час і в тому ж місці, що й газопроводі Balticconnector.
Про це пише Yle.
За словами міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна, що наразі важко оцінити, що саме спричинило пошкодження телекомунікаційного кабелю. Проте міністр припустив, що пошкодження, ймовірно, відбулися одночасно з виявленням витоку на газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією.
"Останні події у Фінській затоці особливо показали важливість захисту критичної інфраструктури. Шкода, завдана фінсько-естонському газопроводу та фінсько-естонському комунікаційному кабелю, свідчить про вразливість наших суспільств", - зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Додається, що Швеція запропонувала підтримку Естонії та Фінляндії, які ведуть і проводять роботу, щоб з'ясувати, що саме спричинило цю додаткову шкоду.
Нагадаємо:
Оператори фінської компанії Gasgrid Finland Oy 2 жовтня зафіксували падіння тиску у Балтійському підводному газопроводі, що може свідчити про витік газу.
У політичному й військовому керівництві Фінляндії припускають, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, могла стояти Росія.
Президент РФ Володимир Путін заперечив причетність країни до розриву на підводному газопроводі Balticconnector між Фінляндією та Естонією.
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