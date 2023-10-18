Австрія слідом за ФРН запроваджує контроль на кордонах

На тлі посилення діяльності контрабандистів, що займаються незаконним перевезенням людей до країн ЄС, влада Австрії встановила стаціонарні пункти контролю на кордоні з Чехією. Ці заходи вживаються слідом за аналогічними діями Німеччини й спрямовані на те, щоб запобігти зміні контрабандистами маршрутів переправлення нелегальних мігрантів, повідомила у вівторок, 17 жовтня, агенція новин APA з посиланням на речника МВС у Відні.

Рішення про стаціонарний контроль на кордоні з Чехією діятиме десять днів з 18 жовтня з можливістю подовження.

Швейцарія теж не виключає аналогічного кроку

Так само влада Швейцарії не виключила можливість аналогічних дій. Берн залишає за собою право вжити додаткових заходів на кордонах у зв'язку з міграційною ситуацією в Європі, заявив речник швейцарського державного секретаріату з міграції у відповідь на запит агенції новин dpa.

Крім того, він зазначив, що контроль, який проводить Німеччина на кордоні зі Швейцарією, скоординований з владою сусідньої країни, він має вибірковий і пропорційний характер.

Німеччина запровадила стаціонарний прикордонний контроль на східних кордонах

Напередодні міністрка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) після довгих вагань ухвалила рішення про запровадження стаціонарного прикордонного контролю на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією і повідомила про це Єврокомісії. Таке рішення вона обґрунтувала необхідністю обмежити нелегальну міграцію і посиленням боротьби з контрабандистами, вказало МВС Німеччини. Водночас усі заходи на кордонах, як і досі, будуть здійснюватися гнучко і проводитися з урахуванням маршрутів контрабандистів, зазначили у відомстві.

За словами Фезер, необхідно припинити "цей жорстокий бізнес із життями людей". Водночас вона нагадала про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 13 жовтня в Баварії й внаслідок якої загинуло семеро людей. Рішення ФРН про стаціонарний прикордонний контроль також діятиме протягом десяти днів, а потім його може бути продовжено до двох місяців. Після цього ввечері 17 жовтня федеральна поліція Німеччини розпочала стаціонарний прикордонний контроль у Саксонії на кордонах із Польщею та Чехією.

Після кризи через наплив біженців у 2015-2016 роках стаціонарний прикордонний контроль Німеччина запроваджувала тільки на кордоні з Австрією. Наприкінці вересня Берлін запровадив гнучкий контроль на кордонах із Польщею та Чехією. За даними МВС ФРН, кожен четвертий нелегальний мігрант із третіх країн потрапляє до Німеччини зусиллями контрабандистів. До кінця серпня частка таких мігрантів перевищила 20,3 тисячі осіб, більшість із них - нелегали.