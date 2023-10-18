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АНАЛІТИКА

Франція нарощує випуск снарядів калібру 155 мм, винищувачів, зенітних ракет

 

Французькі оборонні компанії збільшують виробництво різних озброєнь, зокрема 155-міліметрових артилерійських снарядів, винищувачів, зенітних ракет, самохідних артилерійських установок (САУ), повідомляє у вівторок Defense news.

"Це конкретні результати переходу на військову економіку", - наводить видання слова глави Міноборони Франції Себастьяна Лекорню після відвідування підприємства збройової компанії Nexter Systems у Роані.

Міністр зазначив, що Франція має поповнити запаси озброєнь замість поставлених в Україну, а також продовжувати надавати допомогу союзникам Парижа. Він також сказав, що Nexter Systems у 2022 році наростила виробництво САУ Caesar із двох до шести на місяць, а на початку 2024 року має намір підвищити цей показник до восьми одиниць.

Лекорню також повідомив, що французька влада планує збільшити випуск снарядів калібру 155 мм із нинішніх 1 тис. до 3 тис. уже в січні 2024 року.

За даними Defense news, компанія MBDA вдвічі збільшила щомісячне виробництво французьких зенітних ракет Mistral - до 40 одиниць, авіакосмічна фірма Dassault Aviation втричі наростила складання винищувачів Dassault Rafale - до трьох одиниць на місяць, а компанія Thales Group збільшила вдвічі обсяги виробництва радарів.

Раніше в жовтні виконавчий директор Nexter Systems Ніколя Шамюссі заявив Defense news, що загалом в Україну поставили 49 САУ Caesar, зокрема 19 із Данії.

Парламент Франції ухвалив закон про військове планування на 2024-2030 роки: передбачений на ці сім років загальний оборонний бюджет становитиме рекордні EUR413,3 млрд. Це більше на 40% порівняно з попереднім довгостроковим планом. Таке збільшення мотивоване, з одного боку, постачанням озброєнь і боєприпасів Україні та відповідним поповненням власних резервів, з другого - погодженою на саміті НАТО у Вільнюсі вимогою до країн-союзниць витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Закон передбачає інвестиції на модернізацію армії: EUR10 млрд на інновації, EUR6 млрд на космос, EUR5 млрд на безпілотники, EUR4 млрд на кібертехнології та цифровізацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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