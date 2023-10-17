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АНАЛІТИКА

Президент Сербії розповів про коротку розмову з «впевненим у собі» Путіним

 

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що провів розмову із главою Кремля Владіміром Путіним у китайській столиці Пекіні.

Заяву сербського президента наводить РТС, повідомляє "Європейська правда".

Вучич розповів, що з Путіним у Пекіні вони мали "коротку розмову".

"Я бачив президента Путіна, і ми поговорили коротко, дуже коротко, у нас не було двосторонньої зустрічі", - сказав він.

За словами сербського президента, він помітив, що Путін виглядає "повним впевненості у собі".

Нагадаємо, у Пекіні Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орбан став першим за понад рік лідером держави ЄС, який провів зустріч з російським президентом.
 

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