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Президент Сербії розповів про коротку розмову з «впевненим у собі» Путіним
18:05 17.10.2023 |
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що провів розмову із главою Кремля Владіміром Путіним у китайській столиці Пекіні.
Заяву сербського президента наводить РТС, повідомляє "Європейська правда".
Вучич розповів, що з Путіним у Пекіні вони мали "коротку розмову".
"Я бачив президента Путіна, і ми поговорили коротко, дуже коротко, у нас не було двосторонньої зустрічі", - сказав він.
За словами сербського президента, він помітив, що Путін виглядає "повним впевненості у собі".
Нагадаємо, у Пекіні Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орбан став першим за понад рік лідером держави ЄС, який провів зустріч з російським президентом.
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