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АНАЛІТИКА

Киргистан слідом за Казахстаном посилив вимоги для проживання росіян

 

Уряд Киргизстану слідом за Казахстаном скасував практику візаран (visa-run), яка дозволяла іноземцям продовжувати термін свого перебування в країні, виїжджаючи не на довго за кордон.

Як повідомили у пресслужбі киргизького МЗС, тепер для іноземних громадян запроваджено безвізовий режим за принципом "60/120", пише російська редакція Forbes.

Тобто, при використанні безвізового режиму в'їзду до країни на строк до 60 днів повторний в'їзд можливий лише через 60 днів з моменту попереднього виїзду. Обчислення термінів за принципом "60/120" буде застосовуватись щодо громадян, для яких встановлено 60-денний безвізовий режим. Щодо тих, хто може відвідувати Киргизстан у безвізовому порядку на строк до 90 днів, терміни будуть обчислюватися за принципом "90/180".

З урахуванням змін візової практики МЗС Киргизстану закликало іноземців заздалегідь планувати своє перебування на території країни та за необхідності оформлювати відповідні дозвільні документи: посвідку на проживання, реєстрацію, статус "кайрилман" (етнічні киргизи, які переселилися або бажають переселитися на територію Киргизії).

Ннаприкінці січня аналогічне рішення ухвалив уряд Казахстану. З 26 січня громадяни країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС, окрім Казахстану, входять Росія, Вірменія, Білорусія та Киргизія) можуть перебувати у цій країні без візи максимум 90 календарних днів з дня перетину кордону протягом кожного періоду 180 календарних днів. Тобто росіяни, які провели в Казахстані 90 днів і виїхали, зможуть повернутися лише через 180 днів.

Нагадаємо, восени 2022 року Казахстан та Киргизія стали одними з основних напрямків від'їзду росіян, які втікали від оголошеної Владіміром Путінми мобілізації для війни проти України.

За даними російських прикордонників, у третьому-четвертому кварталі 2022 року до Казахстану виїхали 1,92 млн росіян (773,23 тис. осіб - за перші два квартали), до Киргизстану - 275,65 тис. осіб (170,93 тис. у перші шість місяців 2022 року).

У перші шість місяців 2023 року до Казахстану виїхали 1,36 млн росіян, до Киргизстану - 216,4 тис. Частина цих росіян потім залишила ці країни, але частина залишилася.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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