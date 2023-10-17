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Фінляндія посилює правила отримання громадянства
14:06 17.10.2023 |
Уряд Фінляндії посилює правила отримання громадянства, зокрема, запровадивши тест на громадянство та знання мови.
Про це повідомило видання Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".
Згідно із пропозицією уряду на чолі з прем'єром Петтері Орпо, тепер для подачі заяви на отримання фінського громадянства потрібно прожити в країні вісім років. Раніше було достатньо п'яти.
Кількість днів перебування за кордоном, які можуть бути зараховані до терміну проживання, буде зменшено. Періодом проживання буде визнаватися лише перебування в країні на підставі посвідки.
Умовою натуралізації буде складання іспиту на громадянство та знання мови. У минулому вимогою для отримання громадянства було задовільне письмове та усне володіння фінською або шведською мовами.
"Мета полягає в тому, щоб зробити успішну інтеграцію передумовою для отримання громадянства. Громадянство є винагородою за це", - сказала глава МВС Фінляндії Марі Рантанен.
Зміни, пов'язані зі збільшенням мінімального терміну перебування в країні, можуть набути чинності весною. Законопроєкт має бути внесений на розгляд парламенту на весняній сесії 2025 року.
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