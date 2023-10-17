Євросоюз обговорює з Угорщиною розблокування допомоги ЄС Україні – Reuters

До кінця листопада Євросоюз та Угорщина розраховують досягти угоди про розблокування переговорів щодо вступу України до ЄС та фінансову допомогу Києву. Про це повідомляє Reuters.

Фінансування Угорщини із фондів Європейського Союзу може бути відновлено до кінця листопада, заявив представник Будапешта. Раніше узгоджену допомогу у мільярди євро для угорської економіки було припинено, як було заявлено, через відступ уряду Угорщини від стандартів демократії.

Як заявили високопосадовці ЄС, серед цілей відновлення фінансування від ЄС є згода Угорщини на розширення допомоги Україні та розблокування початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Представники ЄС повідомили агентству, що закони, прийняті Угорщиною для посилення незалежності судової системи, наблизили угоду з розморожування частини приблизно з 22 млрд євро допомоги на економічний розвиток країни та уможливили продовження переговорів.

Завдяки розморожуванню фінансування з боку ЄС Угорщина зможе запустити низку інфраструктурних проєктів та дати імпульс національній економіці, яка намагається оговтатися від найтривалішої за останні десятиліття рецесії.

3 жовтня повідомлялося, що Європейська комісія планує розблокувати виділення Угорщини 13 млрд євро, заморожених минулого року через проблеми з верховенством права в цій країні.