Завдяки санкціям ЄС бюджетний дефіцит Росії цьогоріч сягнув €15,9 мільярда - Єврокомісія

Обмежувальні заходи, які Євросоюз застосовує проти Росії у відповідь на її агресію проти України, мають суттєвий вплив на бюджет країни-агресора та вже призвели до бюджетного дефіциту в 1,7 трильйона рублів (15,9 мільярда євро) у поточному році.

Про це сьогодні у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського Парламенту щодо ефективності санкцій ЄС проти Росії заявив Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу вас запевнити, що санкції мають потужний вплив на російську економіку. Санкції скоротили надходження, які Росія може використовувати для фінансування війни. Наприклад, бюджетні показники, які стосуються надходжень Росії від нафти й газу, значно зменшилися, в той час, як значно зросли військові витрати. В результаті, за оцінками, бюджетний дефіцит сягнув 1,7 трильйона рублів, або близько 15,9 мільярда євро на цей рік», - зазначив Єврокомісар.