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Мільярдер Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини світу
10:48 17.10.2023 |
Мільярдер Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини у світі через те, що розпродаж акцій предметів розкоші знизив його чистий капітал нижче, ніж капітал Джеффа Безоса з Amazon.com Inc.
Про це пише Bloomberg.
Арно є засновником і головним виконавчим директором LVMH, французького виробника розкоші, який включає такі бренди, як Louis Vuitton і Moet & Chandon. Його статки впали на 6,8 мільярда доларів, коли компанія повідомила про менший ріст продажів.
За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Арно зараз становлять 155,1 мільярда доларів, статки Безоса оцінюють у 156,3 мільярда доларів.
Наприкінці 2022 року Арно став найбагатшою людиною світу, випередивши Ілона Маска з Tesla Inc. , оскільки акції технологічних компаній відчували труднощі в умовах високої інфляції.
У травні Арно знову опустився на позицію нижче.
"Втрата багатства Арно відображає низькі продажі товарів класу люкс цього року на тлі охолодження попиту з боку втомлених від інфляції споживачів у США та різкого економічного відновлення Китаю. Акції LVMH впали приблизно на 10% у Парижі протягом трьох днів після звіту про прибутки, і впали на 1,9% за рік", - пише видання.
Натомість Безос і Маск виграли від відновлення акцій технологічних компаній. Цього року Маск додав до свого капіталу ще 96,8 мільярда доларів, оскільки акції Tesla зросли на 106%. Статки Безоса цього року зросли на 49,3 мільярда доларів разом із зростанням акцій Amazon на 58%.
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