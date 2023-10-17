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Президент Грузії про рішення Конституційного суду: у відставку не піду
09:08 17.10.2023 |
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на рішення Конституційного суду Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказу.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з надзвичайною заявою, після слів лідера правлячої партії Іраклія Кобахідзе про відставку. Про це він сказав після рішення Конституційного суду.
"Сьогодні європейське майбутнє і демократія були вбиті одним каменем. Країна, в якій не існує жодного балансу між гілками, не може вважатися демократичною країною. Це спроба "Мрії". Їх час минув. Нехай самі думають, яка Саломе Зурабішвілі була для них кращою. Мене це не цікавить. Мене цікавить, де я більше корисна цій країні - як вільний політик або як президент, який продовжить свій мандат. Це покаже найближче майбутнє.", - заявила лідер Грузії.
Зурабішвілі нагадала виборцям про європейське майбутнє Грузії, якого вона дотримується.
"Все суспільство об'єднане на цьому європейському шляху, разом ми досягнемо цього результату. Перший результат буде наприкінці цього року, хто б не заважав цьому зсередини. А наприкінці наступного року буде вже наступний етап. Попереду у нас рік-півтора, і ми всього цього доб'ємося. Нехай ніхто не втрачає надію. Ми також досягнемо вільних виборів. Ми все зможемо зробити разом", - заявила Зурабішвілі.
Президент оголосила, що має намір бути у парламенті, коли правляча партія проводитиме голосування за її "імпічмент".
"Я піду до парламенту. І я буду там поруч із цими чоловічками, мені не знадобиться ніхто, щоб мене підтримувати... Вийду, якщо мені дадуть слово, якщо ні, то все одно вийду і скажу все, що треба сказати", - заявила Зурабішвілі.
Президент подякувала всім, хто її підтримує, та закликала "боротися разом до кінця".
Раніше ми повідомляли, що конституційний суд Грузії визнав поїздку Зурабішвілі до Європи порушенням Конституції. Наразі питання імпічменту винесено на обговорення парламенту Грузії.
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