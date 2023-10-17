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Південна Корея, Японія та США створили тристоронню гарячу лінію безпеки
09:01 17.10.2023 |
Південна Корея, США та Японія створили тристоронню гарячу лінію зв'язку з питань безпеки. Це є ще однією ознакою їхньої співпраці на тлі військових загроз з боку Північної Кореї та наполегливості Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Гаряча лінія була створена після того, як президент Юн Сок Йоль та його американські та японські колеги Джо Байден і Фуміо Кісіда домовилися про "зобов'язання консультуватися" один з одним у разі спільної загрози під час зустрічі в Кемп-Девіді у США у серпні.
Гаряча лінія зв'яже поради національної безпеки трьох країн, забезпечуючи голосовий та відеозв'язок між їхніми лідерами та вищими посадовими особами безпеки у будь-який час.
"Було встановлено гарячу лінію між трьома країнами, а також було завершено тестування технічних фахівців (країн)", - повідомило анонімне джерело.
Загроза від КНДР та Росії
Установка збіглася зі зростаючими побоюваннями серед експертів і політиків з приводу того, що Пхеньян та Пекін можуть брати участь у провокаційних діях, тоді як Вашингтон сильно поглинений ескалацією війни між Ізраїлем та ХАМАСом та затяжною війною Росії проти України.
Проект "гарячої лінії" з'явився у той момент, коли Пхеньян подвоїв свої ядерні та ракетні програми в рамках агресивної ядерної політики.
Посланці з ядерних питань трьох країн, починаючи з понеділка, проведуть дводенні переговори в Джакарті, щоб обговорити напруженість, викликану ядерною програмою Північної Кореї і більш тісним військовим співробітництвом між Пхеньяном і Москвою.
Зустріч проходить на тлі нових звинувачень з боку США у тому, що КНДР нещодавно передала Росії велику партію зброї, що є показником розширення військових відносин між двома країнами.
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин здійснив поїздку до Росії, щоб зустрітися з Володимиром Путіним минулого місяця, посиливши побоювання, що вони можуть зміцнити російську армію в Україні, тоді як Північна Корея отримує ракетні технології, заборонені резолюціями ООН.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає Північну Корею цього тижня.
Співпраця США та Кореї
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв стимулювати оборонну промисловість як ключову частину стратегії національної безпеки, виступаючи на відкритті найбільшої в історії країни оборонної виставки.
На цьому заході будуть продемонстровані "переважні" можливості південнокорейсько-американського альянсу, сказав Юн на Сеульській міжнародній аерокосмічній і оборонній виставці (ADEX), що проходить раз на два роки, зазначивши американську військову техніку, включаючи проліт американського ядерного бомбардувальника B-52.
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