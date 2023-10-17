США послаблять санкції проти Венесуели за однієї умови

США пом'якшать санкції проти нафтової промисловості Венесуели в обмін на проведення в країні наступного року конкурентних президентських виборів під міжнародним спостереженням.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Про послаблення санкцій офіційно оголосять після того, як режим Ніколаса Мадуро підпише з опозицією угоду про вільні вибори. Очікується, що вони зроблять це під час зустрічі на Барбадосі 17 жовтня за участю офіційних осіб США.

У 2018 році в Венесуелі відбулися вибори, переможцем в яких оголосили чинного президента Ніколаса Мадуро. Опозиція відмовилася визнати результати виборів через численні порушення, і на початку 2019 року в країні утворився другий центр влади на чолі з Хуаном Гуайдо як лідером Національної асамблеї Венесуели.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що угода не включає плани щодо розморожування венесуельських активів, які зараз знаходяться в Сполучених Штатах. Сполучені Штати, ймовірно, обмежать будь-яке пом'якшення санкцій, щоб його можна було скасувати, якщо Мадуро не виконає свою угоду.

Мадуро зобов'язався прийняти міжнародне спостереження за виборами та відкрити доступ ЗМІ до виборів. Невідомо, чи включатиме угода також звільнення політичних в'язнів у Венесуелі.

Якщо угоду буде підписано, уряд США готовий оголосити про скасування деяких нафтових санкцій проти Венесуели. Послаблення санкцій може включати загальну ліцензію для державного нафтового агентства Венесуели на відновлення бізнесу зі США та іншими країнами.

США запроваджували санкції проти уряду Венесуели або венесуельських осіб понад 15 років, але значно посилили їх на початку 2019 року після оголошення перемоги Мадуро в 2018 році нелегітимною.

Адміністрація тдішнього резидена США Дональда Трампа наклала санкції на державну нафтову компанію Венесуели, центральний банк і ключових урядовців. Тоді вона запровадила ширше економічне ембарго.

WP пише, що основним конкурентом Мадуро на майбутніх виборах, ймовірно, стане політикиня Марія Коріна Мачадо.