Фінансові новини
- |
- 17.10.23
- |
- 02:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японська Fujitsu ліквідує російську «дочку»
23:21 16.10.2023 |
Японська технологічна корпорація Fujitsu розпочала процес ліквідації юридичної особи в Росії.
Про це пише російське видання "РБК".
За даними російського реєстру, запис про ліквідацію місцевого ТОВ "Фуджитсу Технолоджі Солюшнз" з'явився у серпні, в компанії вже призначили ліквідатора.
Агентство вказує, що російський підрозділ Fujitsu буде остаточно ліквідовано у серпні 2024 року.
Компанія призупинила постачання своєї продукції до Росії та надання послуг у ній одразу після початку вторгнення РФ в Україну, однак про повний вихід з російського ринку вона публічно не заявляла.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: У ЄС не очікують схвалення 20 млрд євро для допомоги Україні зброєю до кінця року
|Японська Fujitsu ліквідує російську «дочку»
|Італія позивається до Австрії в Суді ЄС через обмеження на перевалі Бреннер
|Індія добилася збільшення знижок на російську нафту вдвічі
|Південна Корея посилить співпрацю зі США після повідомлень про поставки зброї з КНДР до РФ
|ЗМІ: Анкара гальмує заявку Швеції на вступ до НАТО
Бізнес
|ЗМІ: Windows 12 дійсно вийде у 2024 році - на це натякнув фінансовий директор Intel
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном