Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія добилася збільшення знижок на російську нафту вдвічі

 

За останні два місяці знижки на російську нафту, яку імпортують індійські підприємства, зросли вдвічі - до $8-10 за барель. Про це з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, пише The Times of India.

Досягти такого результату державні нафтопереробні заводи (НПЗ), на які припадає дві третини переробки нафти в країні, змогли за рахунок скорочення закупівель. Після зростання знижок частка російської сировини у загальному нафтовому імпорті Індії знову збільшилася з 33% у серпні до 38% у вересні.

Якщо у серпні закупівлі російської нафти у державних НПЗ впали на 30%, то у вересні - зросли на 25% і на цьому зупинилися. До того ж, як зазначає видання, тепер компанії вважають за краще купувати сировину від перекупників, щоб отримати додаткову знижку й уникнути складнощів із оплатою.

Гроші переказуються в доларах США або дирхамах ОАЕ, які прив'язані до долара. Якийсь час компанії намагалися використати китайські юані, проте уряд висловив несхвалення такого підходу. Щодо оплати в рупіях, то цю практику практично припинено через складнощі виведення індійської валюти з країни.

Раніше повідомлялося, що у липні середня ціна на російську нафту в індійських портах склала $68,09 за барель. У липні 2022 року вартість бареля там же сягала майже $100.

Йдеться не про ту ціну, що прописується на стелі нафтових цін і потрапляє у статистику російського мінфіну, а про витрати для кінцевого покупця з урахуванням доставки і страховки.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3297
  0,0391
 0,11
EUR
 1
 38,2806
  0,0024
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4518  0,02 0,07 38,1232  0,02 0,05
EUR 39,6561  0,16 0,41 40,5732  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3200  0,05 0,15 36,3600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес