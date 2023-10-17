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Індія добилася збільшення знижок на російську нафту вдвічі
23:03 16.10.2023 |
За останні два місяці знижки на російську нафту, яку імпортують індійські підприємства, зросли вдвічі - до $8-10 за барель. Про це з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, пише The Times of India.
Досягти такого результату державні нафтопереробні заводи (НПЗ), на які припадає дві третини переробки нафти в країні, змогли за рахунок скорочення закупівель. Після зростання знижок частка російської сировини у загальному нафтовому імпорті Індії знову збільшилася з 33% у серпні до 38% у вересні.
Якщо у серпні закупівлі російської нафти у державних НПЗ впали на 30%, то у вересні - зросли на 25% і на цьому зупинилися. До того ж, як зазначає видання, тепер компанії вважають за краще купувати сировину від перекупників, щоб отримати додаткову знижку й уникнути складнощів із оплатою.
Гроші переказуються в доларах США або дирхамах ОАЕ, які прив'язані до долара. Якийсь час компанії намагалися використати китайські юані, проте уряд висловив несхвалення такого підходу. Щодо оплати в рупіях, то цю практику практично припинено через складнощі виведення індійської валюти з країни.
Раніше повідомлялося, що у липні середня ціна на російську нафту в індійських портах склала $68,09 за барель. У липні 2022 року вартість бареля там же сягала майже $100.
Йдеться не про ту ціну, що прописується на стелі нафтових цін і потрапляє у статистику російського мінфіну, а про витрати для кінцевого покупця з урахуванням доставки і страховки.
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