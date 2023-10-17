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Південна Корея посилить співпрацю зі США після повідомлень про поставки зброї з КНДР до РФ
22:56 16.10.2023 |
Південна Корея домовилася про тіснішу співпрацю зі Сполученими Штатами Америки на тлі повідомлень про військові поставки з КНДР до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Південної Кореї.
Керівник мирних переговорів на Корейському півострові Кім Гон провів зустріч зі спеціальним представником США з Північної Кореї Сун Кімом і старшим представником Південної Кореї і США з ядерних питань Північної Кореї в Джакарті.
Зазначається, що обидві сторони поділилися оцінкою серйозної ситуації на Корейському півострові, включно з оприлюдненням минулого тижня додаткових доказів військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю.
Вони підтвердили, що незаконні дії Північної Кореї, що підривають мир і безпеку, матимуть явні наслідки для стабільності Корейського півострова і міжнародного співтовариства загалом.
"Зокрема, вони підкреслили, що Росія і Північна Корея не повинні брати участь у будь-якій військовій співпраці, суворо забороненій резолюціями Ради Безпеки ООН, і домовилися тісніше співпрацювати з Південною Кореєю і США в питаннях обміну інформацією та заходів реагування", - додали в МЗС.
Що цьому передувало
13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.
Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".
А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.
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