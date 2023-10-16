ЗМІ: Анкара гальмує заявку Швеції на вступ до НАТО

Туреччина, швидше за все, не розглядатиме ратифікацію заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) цього місяця, оскільки Анкара воліє побачити ознаки підтримки США її запиту на купівлю літаків F-16. Про це в понеділок, 16 жовтня, повідомила з посиланням на два неназваних джерела інформагенція Reuters.

Нагадаємо, ще на липневому саміті НАТО в Вільнюсі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надіслати заявку до парламенту Туреччини для ратифікації, коли той знову запрацює в жовтні. Утім, як повідомляється, з часу відкриття сесії парламенту 1 жовтня парламентський комітет із закордонних справ, що має розглядати заявку Стокгольма на вступ до НАТО, отримав на розгляд майже 60 міжнародних угод - за винятком заявки Стокгольма, про що свідчать офіційні дані.

Анкара очікує сигналів від Вашингтона

Тим часом двоє співрозмовників Reuters, знайомих із ситуацією, сказали, що Анкара воліла діяти спільно з Вашингтоном і очікує відповідних сигналів та кроків з боку США. Річ у тім, що невдовзі Держдепартамент, як очікується, проситиме Конгрес схвалити продаж Туреччині винищувачів F-16, а також десятків комплектів для модернізації уже наявного в турецьких військово-повітряних силах флоту літаків цього типу на загальну суму в 20 мільярдів доларів.

"На тлі браку довіри щодо F-16 і Швеції, Туреччина не поспішає з ратифікацією заявки щодо НАТО і шукає ознак того, що Сполучені Штати зроблять одночасні кроки", - пояснив представник правлячої партії Ердогана.

Тим часом друге знайоме з перебігом американо-турецьких перемовин джерело, повідомило, що загальну попередню домовленність, згідно з якою кожна сторона зробить відповідні кроки - щодо ратифікації заявки на вступ до НАТО, з одного боку, і придбання F-16, з другого, було відкладено. Крім того, зазначається, що турецькі офіційні особи та іноземні дипломати так само стверджують, що Ердоган не поспішає з ратифікацією заявки Стокгольма, особливо після теракту терористів-смертників у Анкарі в день відкриття парламенту, а також на тлі нещодавнього збиття бойовим літаком США турецького дрону на півночі Сирії.

В адміністрації Ердогана поки не відповіли на запит агенції про коментар щодо термінів ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО або домовленостей зі США. Натомість Держдепартамент США сподівається, що Швеція приєднається до НАТО "в найближчому майбутньому", заявив речник американського відомства. Він також повідомив, що президент США Джо Байден підтримав продаж F-16 на користь альянсу Сполучених Штатів та їхніх відносин із Туреччиною.