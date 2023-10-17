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АНАЛІТИКА

Санду допускає «двоетапний» вступ Молдови в ЄС через Придністров'я

 

У разі невирішення придністровського конфлікту до вступу Молдови в Євросоюз президентка Мая Санду вважає за можливий сценарій, за якого правий і лівий береги Дністра інтегруватимуться до ЄС окремо.

Про це Санду сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Лідерка Молдови підкреслила, що в Кишиневі прагнуть вступу до ЄС "як реінтегрована країна", для чого, на її думку, "в наступні кілька років може виникнути геополітична можливість".

"З іншого боку, якщо цей перший сценарій не відбудеться, я вважаю, що ми повинні розглянути можливість інтеграції Молдови в ЄС у два етапи. Спочатку правий берег Дністра, потім лівий берег Дністра", - додала вона.

Санду уточнила, що молдовська влада прагне бути готовою до членства не пізніше як у 2030 році й сподівається, що Молдова вступить в ЄС одночасно з Україною.

"Ми сподіваємося, що підемо разом. Для нас важливо, щоб до ЄС входила й Україна. І я вважаю, що для України важливо, щоб Молдова також була частиною ЄС. Зрештою, це підхід, заснований на заслугах, і ми будемо наполегливо працювати, і ми сподіваємося, що те саме станеться в Україні", - пояснила президентка Молдови.

Як повідомляли, молдовська влада розглядає варіант вступу країни до Європейського Союзу без території лівобережжя Дністра, яку зараз не контролює, після чого продовжить шукати шляхи врегулювання придністровського конфлікту.
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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