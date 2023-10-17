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Санду допускає «двоетапний» вступ Молдови в ЄС через Придністров'я
18:02 16.10.2023 |
У разі невирішення придністровського конфлікту до вступу Молдови в Євросоюз президентка Мая Санду вважає за можливий сценарій, за якого правий і лівий береги Дністра інтегруватимуться до ЄС окремо.
Про це Санду сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".
Лідерка Молдови підкреслила, що в Кишиневі прагнуть вступу до ЄС "як реінтегрована країна", для чого, на її думку, "в наступні кілька років може виникнути геополітична можливість".
"З іншого боку, якщо цей перший сценарій не відбудеться, я вважаю, що ми повинні розглянути можливість інтеграції Молдови в ЄС у два етапи. Спочатку правий берег Дністра, потім лівий берег Дністра", - додала вона.
Санду уточнила, що молдовська влада прагне бути готовою до членства не пізніше як у 2030 році й сподівається, що Молдова вступить в ЄС одночасно з Україною.
"Ми сподіваємося, що підемо разом. Для нас важливо, щоб до ЄС входила й Україна. І я вважаю, що для України важливо, щоб Молдова також була частиною ЄС. Зрештою, це підхід, заснований на заслугах, і ми будемо наполегливо працювати, і ми сподіваємося, що те саме станеться в Україні", - пояснила президентка Молдови.
Як повідомляли, молдовська влада розглядає варіант вступу країни до Європейського Союзу без території лівобережжя Дністра, яку зараз не контролює, після чого продовжить шукати шляхи врегулювання придністровського конфлікту.
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