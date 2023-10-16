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АНАЛІТИКА

Наслідки санкцій і мобілізації: У Росії виник дефіцит курячого м'яса

 

Мережі швидкого харчування Rostic's та KFC, які спеціалізуються на приготуванні страв з курятини, заявили про дефіцит курячого м'яса на російському ринку.

Повідомлення про брак курятини підтвердили й у Федерації рестораторів та готельєрів Росії, пише російська редакція Forbes.

"Зараз на російському ринку всі споживачі курячого м'яса стикаються зі складною ситуацією, пов'язаною в тому числі з його дефіцитом, і ми не виняток", - заявили у прес-службі російської компанії "Юнірест" (володіє брендами Rostic's і KFC в Росії).

"На птахофабриках не вистачає кадрів, має місце порушення логістичних ланцюжків, збільшення вартості кормів, витрат", - підтвердив президент Федерації рестораторів та готельєрів Росії (ФРіО) Ігор Бухаров.

За даними Росстату, ціни на м'ясо курей у Росії з початку року зросли на 26%.

Як повідомлялося, у липні ціни на куряче м'ясо у Росії встановили новий історичний рекорд. За даними Росстату, кілограм курятини для росіян у липні подорожчав до 196,93 руб. М'ясо птиці - найпопулярніше в Росії, його частка у загальному обсязі споживання - 44,3%, або майже 35 кг на особу.

Аналітики російської компанії Emeat пояснювали зростання цін впливом санкцій на постачанням кормів, обладнання та ветеринарних препаратів для російських виробників птиці. Крім того, собівартість м'яса зростає через подорожчання компонентів кормових добавок (наприклад, соєвого шроту), обладнання та витратних матеріалів.

Крім того, найбільший виробник харчового яйця в Росії птахофабрика "Синявинська" попереджала рітейлерів про можливий зрив поставок та скасування частини раніше узгоджених замовлень через дефіцит робочих рук, який виник після оголошення Владіміром Путіним у вересні минулого року мобілізації і посилився через відплив мігрантів внаслідок падіння курсу рубля.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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