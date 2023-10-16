Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

КС Грузії визнав, що президентка Зурабішвілі порушила конституцію своїм європейським турне

 

Конституційний суд Грузії встановив, що президентка країни Саломе Зурабішвілі порушила конституцію, коли вирушила у турне на підтримку кандидатського статусу своєї країни без дозволу уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Рішення підтримали шість із дев'яти членів пленуму.

"Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 31 серпня 2023 року під час своїх робочих візитів за кордон 1 і 6 вересня здійснила свої представницькі повноваження у сфері зовнішніх відносин без згоди уряду Грузії, порушивши тим самим положення підпункту "а" 1-го пункту 52-ї статті конституції Грузії", - заявив голова Конституційного суду Мераб Турава.

Висновок є остаточним і не підлягає оскарженню або перегляду. До висновку буде додано окрему думку ще трьох суддів.

Тепер керівна партія "Грузинська мрія" зможе ініціювати голосування за імпічмент Зурабішвілі у парламенті. Втім у політсили не вистачає необхідних для схвалення 100 голосів.

Оголосити імпічмент Зурабішвілі вийде лише за умови, що більшості вдасться залучити частину депутатів від опозиції.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, запланованих на наступні місяці.

Попри це 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС, анонсувавши початок турне за надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Зурабішвілі також заявила, що планує продовжити закордонні візити.
Ключові теги: Грузія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3297
  0,0391
 0,11
EUR
 1
 38,2806
  0,0024
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4518  0,02 0,07 38,1232  0,02 0,05
EUR 39,6561  0,16 0,41 40,5732  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3200  0,05 0,15 36,3600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес