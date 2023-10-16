Фінансові новини
- |
- 16.10.23
- |
- 18:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бронзовий призер виборів у Польщі відмовляється від переговорів з партією влади
17:31 16.10.2023 |
У Польщі представники блоку "Третій шлях", який наразі має третій результат на парламентських виборах, виключають можливість коаліційних переговорів із керівною партією "Право і справедливість" ("ПіС").
Про це у коментарі PAP заявив Даріуш Климчак, співголова Польської селянської партії, яка входить в блок, повідомляє "Європейська правда".
За даними екзит-полів та попереднім підрахунком голосів, "ПіС" лідирує за підсумками виборів, однак опозиційні партії мають шанс сформувати коаліцію, оскільки спільно матимуть більше мандатів у Сеймі.
"Ми вибудували нашу кампанію і політичну позицію на критиці того, що "ПіС" робить в економіці, в системі охороні здоров'я, в освіті і тому, як це зруйнувало наші міжнародні відносини і становище в ЄС", - зазначив він.
За словами Климчака, є "мільйон аргументів на користь того, що ніхто із серйозних політиків більше не розмовлятиме з "ПіС" після того, що вони зробили за ці два терміни".
На питання, чи плануються переговори між "Третім шляхом" і очолюваною Дональдом Туском "Громадянською коаліцією", яка зайняла друге місце, він відповів, що перша зустріч відбудеться через декілька годин після публікації офіційних результатів виборів.
Климчак додав, що контакти між представниками опозиційних сил відбуваються постійно.
Лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш також виключив можливість коаліції з "ПіС", підкресливши, що "ми йшли на вибори з гаслом: або третій шлях, або третій термін (для "ПіС". - Ред.)".
Співголова політсили "Польща 2050", яка також входить до блоку "Третій шлях", Міхал Кобоско зазначив, що наразі усі політики чекають на завершення підрахунку голосів, однак він теж виключив "ведення будь-яких переговорів з "ПіС".
Нагадаємо, у Польщі оприлюднили результати на парламентських виборах за підсумком підрахунку понад 51% даних з виборчих дільниць.
Згідно з результатами, лідирує "ПіС" з 38,22%, на другому місці блок "Громадянська коаліція" - 27,92%, "Третій шлях" з 13,5% - на третьому, "Лівиця" з 8,25% - на четвертому, "Конфедерація" з 7,33% - на п'ятому.
В опозиції кажуть про фактично перемогу на виборах попри лідерську позицію "ПіС".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Анкара гальмує заявку Швеції на вступ до НАТО
|Спецпредставниця США з питань відновлення України назвала продуктивною зустріч із Зеленським та його командою в Києві
|Наслідки санкцій і мобілізації: У Росії виник дефіцит курячого м'яса
|КС Грузії визнав, що президентка Зурабішвілі порушила конституцію своїм європейським турне
|Бронзовий призер виборів у Польщі відмовляється від переговорів з партією влади
|«Всі безпілотники з Китаю»: В уряді Росії визнали проблеми з виробництвом власних БПЛА
|У Байдена запевнили, що підтримка України залишається топпріоритетом США
Бізнес
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU