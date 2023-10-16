«Всі безпілотники з Китаю»: В уряді Росії визнали проблеми з виробництвом власних БПЛА

Наразі всі безпілотники Росія отримує з Китаю, тому російська влада виділить наступного року понад 60 мільярдів рублів на локалізацію їх виробництва.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, виступаючи у Держдумі, повідомляє видання "Вот-так", проєкт незалежного білоруського телеканалу "Бєлсат".

"Сьогодні безпілотники здебільшого всі з Китайської Народної Республіки, ми вдячні нашим партнерам за це, але треба розвивати власну ресурсну базу, і гроші на це виділено", - сказав міністр.

За планом російського уряду, до 2025 року 41% усіх безпілотників у країні мають бути російського виробництва. Для цього передбачене фінансування на національний проєкт із розвитку виробництва дронів у розмірі 60 млрд рублів.

Також Сілуанов назвав найважливішим пріоритетом бюджету РФ на 2024 рік забезпечення військових потреб, тому на силові відомства виділяється рекордне фінансування: "Ми в повному обсязі зважили на потреби наших силових відомств. Загальний обсяг витрат на силові відомства складе максимальну, мабуть, за останні роки величину 10,8 трлн рублів.

Як повідомлялося, частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу.

Зокрема, на фінансування статті "національна оборона" уряд Росії планує спрямувати наступного року 10,8 трильйона рублів - це на 70% більше, ніж у поточному році (6,8 трильйона), у 2,3 раза більше, ніж у 2022 році ( 4,7 трлн), і втричі вище за показники довоєнного 2021 року (3,5 трильйона рублів). В результаті вперше видатки на армію та виробництво зброї сягнуть майже третини видатків російського бюджету (29,5%).

Якщо ж врахувати сумарні витрати на силовиків, включаючи поліцію, Росгвардію та систему виконання покарань, то Росія вже побила рекорди пізньорадянського періоду. У сумі на статті "національна оборона" і "національна безпека" (3,5 трлн рублів) припадає майже 40% російського бюджету, порівняно із 33% бюджету СРСР у 1990 році.