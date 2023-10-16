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США відправили додаткову військову авіацію на Близький Схід
16:00 16.10.2023 |
Додаткові штурмовики США прибули на Близький Схід в межах плану посилення американської оборони в регіоні.
Як пише "Європейська правда", про це у Twitter інформує Бойове командування Повітряних сил США.
Як йдеться у повідомленні, літаки А-10 з 354-ї ескадрильї прибули до зони відповідальності Центрального командування Збройних сил США.
"Це прибуття зміцнює обороноздатність США, посилює повітряні операції на всьому Близькому Сході та запевняє наших союзників і регіональних партнерів у тому, що ми залишаємось готовими захищати їхню свободу", - говориться у заяві.
Розгортання додаткових штурмовиків A-10 разом з іншими американськими винищувачами має на меті стримати будь-яку потенційну іранську агресію або розширення бойових дій за межі кордонів Ізраїлю, заявив раніше американський посадовець в інтерв'ю CNN.
Раніше у Білому домі не виключили, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.
Перед цим президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.
Крім того, Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.
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