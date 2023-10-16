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АНАЛІТИКА

США відправили додаткову військову авіацію на Близький Схід

США відправили додаткову військову авіацію на Близький Схід

 

Додаткові штурмовики США прибули на Близький Схід в межах плану посилення американської оборони в регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter інформує Бойове командування Повітряних сил США.

Як йдеться у повідомленні, літаки А-10 з 354-ї ескадрильї прибули до зони відповідальності Центрального командування Збройних сил США.

"Це прибуття зміцнює обороноздатність США, посилює повітряні операції на всьому Близькому Сході та запевняє наших союзників і регіональних партнерів у тому, що ми залишаємось готовими захищати їхню свободу", - говориться у заяві.

Розгортання додаткових штурмовиків A-10 разом з іншими американськими винищувачами має на меті стримати будь-яку потенційну іранську агресію або розширення бойових дій за межі кордонів Ізраїлю, заявив раніше американський посадовець в інтерв'ю CNN.

Раніше у Білому домі не виключили, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.

Крім того, Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.
Ключові теги: США
 

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