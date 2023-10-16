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Польща запустила електронну систему охорони кордону з РФ
14:54 16.10.2023 |
Польща ввела в експлуатацію прикордонну електронну систему стеження на кордоні з Росією. Вона захистить від можливого припливу нелегальних мігрантів або контрабанди.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.
Президент наголосив, що новий бар'єр буде ще однією системою, яка покликана захистити Польщу. Цього разу йдеться про кордон із РФ.
"Нікому не потрібно розповідати, наскільки за останні роки зріс масштаб загроз. Тут, на цьому кордоні, немає такої практики, як на білоруському кордоні, де ми вже понад два роки постійно спостерігаємо, як білоруські служби виштовхують цих мігрантів до нашого кордону", - сказав Дуда.
Росія недружня до Польщі
Він підкреслив, що в Білорусі це робиться за погодженням із владою Росії.
"У зв'язку з тим, що Росія є агресором в Україні і що вона недружня щодо Польщі сьогодні, ми можемо очікувати від Росії практично будь-яких дій", - додав Дуда.
Він додав, що створення системи спостереження за кордоном і підтримки функціонування Прикордонної служби останнім часом є одним із пріоритетів. За його словами, бар'єр на польсько-російському кордоні складається з 2 тисяч стовпів і майже 3 тисяч камер, що працюють у різних системах.
"Це дійсно відмінна система", - сказав він.
Ставлення Польщі до РФ
Сьогодні стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки Польщі протягом 2016-2023 років затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою.
Також Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", але німецька влада скептично ставиться до цієї інформації.
Нещодавно Польща вирішила забрати у російського "Газпрому" частку газопроводу "Ямал-Європа".
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