Індія затримує платежі, оскільки не хоче плати в юанях за російську нафту

Невдоволення індійського уряду з приводу того, що контрольовані державою нафтопереробники можуть оплачувати імпорт російської нафти китайською валютою, затримало оплату щонайменше семи вантажів, повідомили Reuters джерела, які безпосередньо знайомі з цим питанням.

Боротьба за оплату поки що не порушила постачань, оскільки російські фірми, такі як «роснєфть», продовжують забезпечувати контрольовані державою індійські нафтопереробні заводи (НПЗ), які шукають альтернативні способи врегулювання.

Цього року Індія стала найбільшим імпортером російської морської нафти, а нафтопереробники розкуповували сиру нафту, продану зі знижкою після того, як деякі західні країни призупинили імпорт із москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Але нафтопереробники часто стикаються з проблемами врегулювання торгівлі нафтою з москвою після того, як Сполучені Штати і Європейський Союз запровадили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель, що змусило покупців використовувати такі альтернативи, як еміратські дирхами, для вантажів, вартість яких перевищила цей рівень.

У липні агентство Reuters повідомило, що індійські нафтопереробники почали використовувати юані для оплати деяким російським продавцям нафти, продовжуючи використовувати долари й дирхами для розрахунків за більшу частину своїх закупівель російської нафти.

Однак уряду Індії стало незручно використовувати юані для розрахунків, повідомили Reuters два чиновники Міністерства фінансів країни.

І виходячи з коментарів офіційних осіб постраждалих НПЗ, оплата щонайменше семи вантажів все ще очікується. Деякі платежі за останні вантажі, доставлені принаймні двом державним НПЗ, очікують з останнього тижня вересня.

Незрозуміло, чи справді уряд наказав державним нафтопереробним підприємствам припинити платити в юанях, але несхвалення Нью-Делі є очевидним.

«Це не заборонено, і якщо приватна фірма має юані для розрахунків за торгівлю, уряд не зупинить це, але він не буде ані заохочувати, ані сприяти такій торгівлі», - сказав представник міністерства.

Індійські нафтопереробники купують більшу частину російської нафти у трейдерів, а також здійснюють прямі закупівлі в російських компаній.

