Третина російських підприємців вірить у поради астрологів, тарологів та магів

30% представників малого та середнього бізнесу в РФ вважають корисним використання "езотеричних" інструментів при ухваленні бізнес-рішень - порад астрологів, нумерологів, тарологів та магів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного серед власників і керівників малих і середніх компаній російською дослідницькою компанією IFORS Research, пише місцеве видання "Коммерсант".

Дані опитування свідчать, що використання езотеричних порад - досить поширена практика для малого та середнього бізнесу в Росії. Однозначно корисними "при ухваленні рішень у роботі" їх вважають 6% опитаних, скоріше корисними - 24%, скоріше або цілком беззмістовними - 70%.

Серед тих, хто вірить у користь використання таких практик у бізнесі, 32% (або 9% усіх опитаних) використовували хоча б один із таких "інструментів" ведення бізнесу та бізнес-планування, 21% групи (6% вибірки) мають намір використовувати їх і надалі.

Найбільшою популярністю у російських бізнесменів серед "езотеричних технологій" користуються астрологічні прогнози "на ситуацію" (29%), нумерологія (12%), тарологи, рунологи та інші провісники (10% опитаних), 7% опитаних мають досвід використання магії або екстрасенсорики.

З того, що 79% опитаних у лояльній групі не планують протягом року використовувати такі практики, можна припустити, що йдеться про їхню допустимість в очах підприємців у рідкісних ситуаціях. Йдеться зазвичай про вирішення питань, пов'язаних із залученням клієнтури, збільшенням прибутку або укладанням контрактів (59% згадок), у 38% випадків - про покращення відносин та атмосфери в колективі, 28% вирішують чи вирішуватимуть у такий спосіб питання, пов'язані з конкурентами.