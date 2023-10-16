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Російський бізнес скаржиться на рекордний дефіцит робочої сили
14:32 16.10.2023 |
Керівники російських компаній зіткнулися з рекордним за всю історію спостережень дефіцитом співробітників і чекають на дефіцит кадрів щонайменше до 2026 року.
Про це свідчать результати опитування RosExpert, у якому взяли участь понад 150 керівників різних російських організацій, передає "Комерсант".
Зазначається, що дефіцит співробітників цього року став головним викликом для російського бізнесу - на нього вказали 46% опитаних. На другому місці серед основних складнощів - геополітична ситуація (23%), а на третьому - зміна ринкової конкуренції, розбудова логістичних ланцюжків (21%).
Більшість топменеджерів (41%) готується до того, що проблема з кадрами збережеться до 2026 року.
Як пише The Moscow Times, раніше максимальний з 1996 року кадровий голод у російській промисловості зафіксував Інститут економічної політики ім. Гайдара. У липні на дефіцит працівників поскаржилися 42% промислових підприємств. При цьому ще у квітні на нестачу співробітників вказували 35% респондентів.
Проблема дефіциту робочих рук в РФ уперше постала у січні 2022 року на тлі відновлення економіки після пандемії, але незабаром кадровий голод був посилений війною в Україні, мобілізацією та санкціями.
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