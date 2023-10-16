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Вірменія приєдналася до Римського статуту МКС у Гаазі
14:04 16.10.2023 |
Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), що базується у Гаазі, та визнання його юрисдикції, повідомляє в суботу, 14 жовтня Armenpress.
Вірменія підписала Римський статут ще у 1998 році, але процес ратифікації перервався в 2004-му після того, як документ визнали таким, що суперечить вірменській конституції. Наприкінці 2022 року уряд Вірменії відновив процес ратифікації.
Проти ратифікації активно виступала Росія, зокрема тому, що МКС у березні видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за обвинуваченням у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з окупованих територій України.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вересні заявив, що визнання повноважень МКС "не має жодного стосунку до вірмено-російських відносин". Він нагадав, що ратифікацію Римського статуту Вірменія розпочала ще в грудні 2022 року - до того, як МКС видав ордер на арешт Путіна.
Проте в міністерстві закордонних справ РФ назвали дії Вірменії "абсолютно неприйнятними", заявивши, що у Росії з'явилися "додаткові запитання" до керівництва Вірменії.
Влада Вірменії обґрунтовувала необхідність ратифікації прагненням притягнути до відповідальності в МКС керівництво Азербайджану за дії в Нагірному Карабасі. Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян запевняв у квітні, що влада країни не збирається заарештовувати Путіна.
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