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Франція застерегла Іран від загострення конфлікту на Близькому Сході
13:35 16.10.2023 |
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Ібрагімом Раїсі, в якій застеріг його від ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW з посиланням на Єлисейський палац.
Згідно із заявою пресслужби французького лідера, він застеріг Раїсі від будь-якої ескалації або поширення конфлікту, особливо на Ліван, де базується Хезболла.
"З огляду на відносини з Хезболлою та ХАМАС, у цьому стосунку Іран несе відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Париж також заявив, що Тегеран має зробити все можливе, щоб уникнути регіонального спалаху конфлікту.
Раніше повідомляли, що у Білому домі допускають можливість втручання Ірану у конфлікт між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС.
За словами представника Білого дому Джейка Саллівана, саме тому президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.
Раніше Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.
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