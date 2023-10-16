Франція застерегла Іран від загострення конфлікту на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Ібрагімом Раїсі, в якій застеріг його від ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW з посиланням на Єлисейський палац.

Згідно із заявою пресслужби французького лідера, він застеріг Раїсі від будь-якої ескалації або поширення конфлікту, особливо на Ліван, де базується Хезболла.

"З огляду на відносини з Хезболлою та ХАМАС, у цьому стосунку Іран несе відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Париж також заявив, що Тегеран має зробити все можливе, щоб уникнути регіонального спалаху конфлікту.

Раніше повідомляли, що у Білому домі допускають можливість втручання Ірану у конфлікт між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС.

За словами представника Білого дому Джейка Саллівана, саме тому президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.

Раніше Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.