Болгарія ввела податок на транзит російського газу в ЄС

Болгарія ввела податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що це змусило трейдерів замислитися, чи не може цей крок спровокувати суперечку з РФ і постачальниками палива на тлі й без того нестабільного ринку.

Новий законопроект, опублікований у п'ятницю, який набуває чинності негайно, вводить плату в розмірі 20 болгарських левів (10,76 долара) за мегават-годину газу російського походження.

Це близько 20% ціни еталонного європейського газу, що продається в регіональному центрі Амстердама.

Болгарія не імпортує газ із РФ

Болгарія не імпортує газ із Росії для своїх власних потреб, але це важливий маршрут для трубопровідних потоків, які Росія відправляє в Європу після масштабних скорочень у 2022 році.

Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини трубопроводом "Турецький потік". Цей крок додає нову невизначеність на і без того напружений ринок.

Російське ПАТ "Газпром" припинило поставки на внутрішній ринок Болгарії торік після того, як країна відмовилася платити за паливо в рублях і переключилася на альтернативних постачальників, зокрема на Туреччину.

Минулого місяця болгарські законодавці схвалили пропозицію про поступове припинення імпорту російської сирої нафти, що приведе країну в один ряд з іншими членами Європейського союзу.

Новий податок є продовженням санкційної політики проти РФ

Законопроєкт покликаний реалізувати санкції ЄС щодо Росії, запроваджені у відповідь на її вторгнення в Україну.

За словами законодавців, які розробили цей захід, його метою є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, і збільшення доходів бюджету".

Відносини Болгарії та Росії

Після початку війни Болгарія заявила про свою підтримку Україні та засудила дії Росії. Вона регулярно передає ЗСУ зброю і підтримує нові санкції ЄС проти Кремля.

Нещодавно болгарський парламент схвалив поступове припинення імпорту російської нафти, що поставить країну в низку інших членів Європейського союзу.

Міністр оборони Тодор Тагарев сказав, що Болгарія візьметься за перегляд оборонної політики через провокації росіян у Чорному морі. Дії РФ створюють ризики безпеки країни.