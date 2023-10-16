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АНАЛІТИКА

Фінляндія хоче повністю заборонити угоди з нерухомістю для росіян

 

Фінляндія хоче заборонити угоди з нерухомістю для росіян. Про це заявив глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.

Насамперед йдеться про росіян, водночас нововведення торкнеться всіх, хто не має паспорта країни ЄС.

Протягом зими буде розглянуто питання про повну заборону цих угод або істотні додаткові обмеження.

Уточнюється, що навіть така заборона передбачає низку винятків, буде затверджено перелік конкретних ситуацій, у яких подібні угоди будуть можливими. Також буде посилено контроль за угодами.

"Щоб не вийшло так, як свого часу, коли з'ясувалося, що росіяни володіють верфю в Гельсінкі, або ще щось", - зазначив міністр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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