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Китай запросив «Талібан» до участі у міжнародному форумі
09:25 16.10.2023 |
Представники "Талібану", який де-факто урядує в Афганістані, відвідають у Китаї форум "Один пояс - один шлях" 17-18 жовтня. Про це заявив речник талібів у суботу, 14 жовтня. Він наголосив, що зв'язки Пекіна з адміністрацією в Кабулі зміцнюються.
На форумі таліби планують залучити інвесторів до розробок родовищ в Афганістані, пише Reuters. Також вони планують обговорити в Пекіні плани будівництва дороги через Ваханський коридор на півночі Афганістану задля забезпечення прямого доступу до Китаю та участі у проєкті Нового шовкового шляху до Європи.
Влада "Талібану" в Афганістані від часу її захоплення у серпні 2021 року не визнана урядами більшості країн. Між тим представники "Талібану" час від часу відвідували регіональні зустрічі, здебільшого ті, тематика яких стосувалась Афганістану. Однак форум "Один пояс, один шлях" є багатостороннім самітом, на якому, як повідомляється, відзначать десяту річницю амбітної глобальної інфраструктурної та енергетичної ініціативи китайського лідера Сі Цзіньпіна. Ця ініціатива розглядається як відтворення стародавнього Шовкового шляху для стимулювання світової торгівлі.
Як нагадує Reuters, Китай веде переговори з "Талібаном" за планами, започаткованими за попереднього уряду в Кабулі, який підтримували західні держави, щодо розробки мідного рудника в східному Афганістані. Пекін також призначив посла в Кабулі після захоплення Афганістану талібами.
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