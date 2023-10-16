Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай запросив «Талібан» до участі у міжнародному форумі

 

Представники "Талібану", який де-факто урядує в Афганістані, відвідають у Китаї форум "Один пояс - один шлях" 17-18 жовтня. Про це заявив речник талібів у суботу, 14 жовтня. Він наголосив, що зв'язки Пекіна з адміністрацією в Кабулі зміцнюються.

На форумі таліби планують залучити інвесторів до розробок родовищ в Афганістані, пише Reuters. Також вони планують обговорити в Пекіні плани будівництва дороги через Ваханський коридор на півночі Афганістану задля забезпечення прямого доступу до Китаю та участі у проєкті Нового шовкового шляху до Європи.

Влада "Талібану" в Афганістані від часу її захоплення у серпні 2021 року не визнана урядами більшості країн. Між тим представники "Талібану" час від часу відвідували регіональні зустрічі, здебільшого ті, тематика яких стосувалась Афганістану. Однак форум "Один пояс, один шлях" є багатостороннім самітом, на якому, як повідомляється, відзначать десяту річницю амбітної глобальної інфраструктурної та енергетичної ініціативи китайського лідера Сі Цзіньпіна. Ця ініціатива розглядається як відтворення стародавнього Шовкового шляху для стимулювання світової торгівлі.

Як нагадує Reuters, Китай веде переговори з "Талібаном" за планами, започаткованими за попереднього уряду в Кабулі, який підтримували західні держави, щодо розробки мідного рудника в східному Афганістані. Пекін також призначив посла в Кабулі після захоплення Афганістану талібами.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3297
  0,0391
 0,11
EUR
 1
 38,2806
  0,0024
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4518  0,02 0,07 38,1232  0,02 0,05
EUR 39,6561  0,16 0,41 40,5732  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3200  0,05 0,15 36,3600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес