Боррель: Європа дуже серйозно ставиться до Китаю

Брюссель дуже серйозно ставиться до Китаю і чекає цього ж у відповідь, зокрема у геополітичних питаннях і торгівлі. Таким було головне послання до китайських чиновників під час візиту до Пекіна, заявив Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у суботу, 14 жовтня.

"Ми також очікуємо, що нас розглядатимуть не через призму наших відносин з іншими, а через призму нас самих", - цитує Reuters слова Борреля на пресконференції, яка завершує його триденний візит до Китаю, що двічі відкладався.

"З початку війни в Україні, Європа стала геополітичною силою", - наголосив Боррель. За його слова, зараз Європа хотіла б вести діалог з Китаєм саме з такої позиції.

Він повідомив, що цього тижня в Пекін приїде заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Енріке Мора, аби продовжити взаємодію з китайськими чиновниками щодо геополітичних питань.

Боррель: довіра між ЄС і Китаєм "підірвана"

Напередодні Боррель, виступаючи в Пекінському університеті, заявив, що довіра між ЄС і Китаєм була підірвана - через торговельний дисбаланс і "труднощі", з якими стикаються європейські компанії у КНР. "Довіра лежить в основі будь-яких людських стосунків, і спільна довіра - підірвана. Ми повинні працювати, щоб відновити її", - цитує Борреля агенція AFP.

За його словами, торговельний дисбаланс між ЄС і Китаєм складає 400 мільярдів євро і "є не лише кількісним, але і якісним". "Ми вважаємо, що проблема корениться не в простій різниці в продуктивності. На наш погляд, причиною є постійні труднощі, які відчувають європейські компанії, коли хочуть отримати доступ на китайський ринок", - зауважив дипломат.

Візит Борреля був спрямований на реалізацію стратегії "зменшення ризиків" у відносинах між ЄС і Китаєм - найбільшим торговельним партнером блоку, а також на створення підґрунтя для двостороннього саміту, що має відбутися до кінця року.