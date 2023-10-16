Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Боррель: Європа дуже серйозно ставиться до Китаю

 

Брюссель дуже серйозно ставиться до Китаю і чекає цього ж у відповідь, зокрема у геополітичних питаннях і торгівлі. Таким було головне послання до китайських чиновників під час візиту до Пекіна, заявив Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у суботу, 14 жовтня.

"Ми також очікуємо, що нас розглядатимуть не через призму наших відносин з іншими, а через призму нас самих", - цитує Reuters слова Борреля на пресконференції, яка завершує його триденний візит до Китаю, що двічі відкладався.

"З початку війни в Україні, Європа стала геополітичною силою", - наголосив Боррель. За його слова, зараз Європа хотіла б вести діалог з Китаєм саме з такої позиції.

Він повідомив, що цього тижня в Пекін приїде заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Енріке Мора, аби продовжити взаємодію з китайськими чиновниками щодо геополітичних питань.

Боррель: довіра між ЄС і Китаєм "підірвана"

Напередодні Боррель, виступаючи в Пекінському університеті, заявив, що довіра між ЄС і Китаєм була підірвана - через торговельний дисбаланс і "труднощі", з якими стикаються європейські компанії у КНР. "Довіра лежить в основі будь-яких людських стосунків, і спільна довіра - підірвана. Ми повинні працювати, щоб відновити її", - цитує Борреля агенція AFP.

За його словами, торговельний дисбаланс між ЄС і Китаєм складає 400 мільярдів євро і "є не лише кількісним, але і якісним". "Ми вважаємо, що проблема корениться не в простій різниці в продуктивності. На наш погляд, причиною є постійні труднощі, які відчувають європейські компанії, коли хочуть отримати доступ на китайський ринок", - зауважив дипломат.

Візит Борреля був спрямований на реалізацію стратегії "зменшення ризиків" у відносинах між ЄС і Китаєм - найбільшим торговельним партнером блоку, а також на створення підґрунтя для двостороннього саміту, що має відбутися до кінця року.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3297
  0,0391
 0,11
EUR
 1
 38,2806
  0,0024
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4518  0,02 0,07 38,1232  0,02 0,05
EUR 39,6561  0,16 0,41 40,5732  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3200  0,05 0,15 36,3600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес