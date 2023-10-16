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Артур Еш
У Польщі провалився референдум від влади, що проходив одночасно з виборами
09:09 16.10.2023 |
У референдумі щодо низки питань, організованому керівною коаліцією у Польщі одночасно з парламентськими виборами, взяли участь 40% виборців, що означає, що його результати не обов'язково враховувати.
Про це повідомляє Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".
Участь виборців у референдумі склала 40%, що означає, що його результат не є зобов'язальним.
Згідно з екзит-полом Ipsos щодо результатів, серед тих виборців, які висловили бажання голосувати на референдумі, відповіді на усі запитання були практично одностайними.
На питання щодо продажу держактивів іноземним компаніям, що може призвести до втрати контролю над стратегічними галузями економіки, 97,5% висловилися проти, решта "за".
На запитання про підвищення пенсійного віку 96% висловилися проти, про демонтаж паркану на кордону з Білоруссю - 97,8% "проти"; про прийом Польщею нелегальних мігрантів - 98,6% "проти".
Виборці на дільницях могли самостійно вирішувати, чи брати бланки для голосування на референдумі та на які запитання відповідати.
Як повідомлялося, результати екзит-полів щодо парламентських виборів прогнозують зміну владу у Польщі. Фактичний підрахунок голосів ще на початковому етапі.
В опозиції кажуть про фактично перемогу, хоча формально перше місце отримала керівна партія "Право і Справедливість".
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