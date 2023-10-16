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Туск заявив про перемогу на виборах та готовність очолити новий уряд Польщі
09:06 16.10.2023 |
Лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах та готовність сформувати новий демократичний уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
"Я був політиком багато років. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був такий радий тому, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Демократія перемогла. Ми усунули їх (партsю "Право і справедливість" - ред.) від влади", - заявив.
Він також підкреслив, що результат у його блоку, можливо, ще кращий, але вже сьогодні можна з упевненістю сказати, що настав кінець правління "Закону та Справедливості".
Парламентські вибори у Польщі
За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться так:
* "Право та справедливість" - 36,8 відсотка.
* "Громадянська коаліція" - 31,6 відсотка.
* "Третій шлях" - 13 відсотків.
* Ліві - 8,6 відсотка.
* "Конфедерація" - 6,2.
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