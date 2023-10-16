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Міністри фінансів США та Британії обговорили спільні дії щодо позбавлення РФ доходів
08:37 16.10.2023 |
Міністерка фінансів США Джанет Єллен на полях зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Марокко обговорила з британським колегою Джеремі Гантом допомогу Україні у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство фінансів Сполучених Штатів.
Як йдеться у заяві відомства, вони обговорили спільні дії, спрямовані на те, щоб позбавити Росію доходів для фінансування її жорстокої війни проти України.
"Сторони також підкреслили важливість колективної підтримки потреб України в економічній допомозі", - говориться в повідомленні.
аніше повідомлялося, що уряд Великої Британії звернувся до Банку Англії з проханням розглянути можливості використання російських суверенних активів для фінансування військових зусиль України з протидії повномасштабній агресії РФ.
Як відомо, Європейський Союз і США вивчають способи використання заморожених активів і підвищення ефективності санкцій проти Росії.
Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно 280 мільярдів доларів, й ця сума буде уточнюватись протягом наступних місяців.
Проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації не існує. Як відомо, Сполучені Штати працюють з європейськими партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів РФ для відновлення України
Перед цим Бельгія оголосила, що створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.
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