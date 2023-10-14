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АНАЛІТИКА

КНДР передала РФ тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами, - Білий дім

 

Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Частково через наші санкції та експортний контроль Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку", - заявив журналістам радник із національної безпеки Джон Кірбі.

Він додав, що тепер у США є інформація, що Північна Корея постачала в Росію зброю для використання на Україні. За даними Білого дому, контейнери були відправлені в період з 7 вересня до 1 жовтня між станцією Наджин (Північна Корея) і портом Дунай (Росія).

"Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів", - додав він.

Маршрут пересування зброї

У п'ятницю Білий дім опублікував знімки, що показують переміщення цих контейнерів із КНДР до Росії.

КНДР передала РФ тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами, - Білий дім

 

"Ми засуджуємо КНДР за надання Росії цієї військової техніки", - заявив Кірбі, додавши, що Білий дім стежитиме за ситуацією і продовжуватиме викривати такі угоди зі зброєю.

Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде Москва надавати Пхеньяну матеріали.

"Це військове партнерство між КНДР і Росією, що розширюється, включно з будь-якою передачею технологій із Росії в КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження", - сказав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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