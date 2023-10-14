Світовий банк планує створити нові кредитні можливості на понад $157 мільярдів

Президент Світового банку Аджай Банга заявив про можливість запуску амбітної програми доступного кредитування на понад $157 млрд, спрямованої на подолання наслідків зміни клімату, бідності, інших глобальних викликів.

Про це він сказав у п'ятницю під час виступу на пленарній сесії Річних зборів МВФ і Світового банку в Марракеші, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Нові інструменти дозволяють нам брати на себе більше ризиків і надалі збільшувати нашу кредитну спроможність, зберігаючи при цьому наш рейтинг AAA. Разом ми можемо надати більше $157 млрд кредитування впродовж десяти років», - наголосив глава міжнародної фінансової установи.

Банга підкреслив, що впродовж останніх місяців з цією метою вже був створений механізм портфельних гарантій та запущений інструмент гібридного капіталу. За його словами, ця ініціатива була підтримана з ентузіазмом з боку окремих розвинутих економік.

Він також зазначив, що Світовий банк вивчає можливості щодо терміну погашення кредитів впродовж 35-40 років для соціальної сфери та інвестицій у людський капітал. Крім того, Банга зауважив, що СБ шукає спроможності для того, щоб знизити відсоткові ставки за кредитами для стимулювання переходу на чисті джерела енергії.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Аджай Банга позитивно оцінив курс України на імплементацію реформ. Він також висловив переконання, що за відповідних умов третину потреб на відновлення нашої країни можна забезпечити за рахунок приватних інвестицій.