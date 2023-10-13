«Перспектив нема». Бажання Путіна заморозити Європу стало для Газпрому катастрофою

Кремль сподівається компенсувати втрату європейського ринку угодою з Китаєм. Але домовитися важко, а ціна на газ буде значно нижчою.

Газовий шантаж російського диктатора Володимира Путіна з метою залякати союзників України й поставити Європу на коліна став для Газпрому катастрофою. Тепер зусилля Путіна з підтримки контрольованого державою газового гіганта віддані на милість Китаю, пише Bloomberg.

Китай є найбільшим доступним для РФ зовнішнім ринком, але навіть за найкращого сценарію Кремля на азійську супердержаву припадатиме лише близько двох третин європейських обсягів. Ціни будуть нижчими, а налагодження постачання потребуватиме часу і величезних інвестицій.

"Схоже, Путін помилився, коли відрізав від газу Європу. Багато європейського ринку було втрачено, і геополітична значущість Газпрому, схоже, занепадає", - вважає старша наукова співробітниця Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова.

Згідно з даними Оксфордського інституту енергетичних досліджень, нині постачання російського газу в Європу становлять лише незначну частину від того, що було до вторгнення РФ в Україну. Росія намагається домовитися з Китаєм, перш ніж втрата європейського ринку відіб'ється на економіці. Але Китай у цьому питанні не поспішає.

"Я не бачу великих шансів для Росії укласти нову газову угоду з Китаєм цього року, попри бажання російської сторони", - сказав директор дослідницької компанії Agora Energy Transition China Кевін Ту.

Однак будь-якої угоди буде недостатньо, щоб повернути Газпрому його колишній статус. Його ринкова вартість - колись третя за величиною у світі - тепер становить менше половини норвезької Equinor.

"У Газпрому немає перспектив на найближчі 5-10 років", - сказав Bloomberg колишній заступник голови правління Олександр Рязанов, додавши, що цього року продав свої акції зі збитком.

"З Китаєм важко домовитися, і ціна не буде хорошою", - додав він.

Невизначеність у зв'язку з війною та втратою основної частини європейського ринку послабили позицію Росії на переговорах щодо газогону "Сила Сибіру", через що переговори з його розширення зупинилися на місяці.

Сила Сибіру - магістральний газопровід, що постачає газ з Якутії до Примор'я та Китаю. Газпром і китайська CNPC у 2014 році уклали на 30 років договір, за яким Сила Сибіру має постачати 38 млрд куб. м газу на рік. 2019 року газопровід запустили в роботу.

Навіть якщо Китай продемонструє доброзичливість щодо Путіна і піде на газову угоду, він не запропонує таких же фінансових умов, як Європа, сказав колишній керівник компанії на умовах анонімності.

Протягом кількох місяців російський уряд заявляв, що переговори з Китаєм щодо запланованого трубопроводу "Сила Сибіру 2" перебувають "на завершальній стадії", але не показали конкретного прогресу.

Очікується, що проєкт допоможе збільшити загальний обсяг постачань російського газу до Китаю майже до 100 млрд кубометрів - порівняно з приблизно 150 млрд кубометрів до Європи до війни.

"Газпром притупився як економічна зброя", - сказав співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Максиміліан Гесс.