Білий дім працює над посиленням обмежень доступу Китаю до американських чипів ШІ – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість закрити лазівку, яка надає китайським компаніям доступ до американських чіпів штучного інтелекту через підрозділи, розташовані за кордоном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири обізнані джерела.

Торік Штати похитнули відносини з Пекіном, оприлюднивши нові обмеження на постачання чіпів ШІ та інструментів для виробництва мікросхем до Китаю, намагаючись перешкодити його військовим досягненням.

Найближчими днями ці правила планується посилити. Співрозмовник агентства розповів, що цей захід можна включити до нових обмежень.

Під час початкового раунду обмежень адміністрація Байдена залишила закордонним дочірнім компаніям китайських компаній безперешкодний доступ до тих самих напівпровідників, тобто їх можна було легко переправити контрабандою в Китай або отримати віддалений доступ для китайських користувачів.

У червні агентство Reuters повідомило, що ті самі чіпи, заборонені законодавством США, можна придбати у продавців у відомому районі електроніки Huaqiangbei у місті Шеньчжень.

За словами джерел, Вашингтон обмірковує способи закрити цю лазівку, про цей крок раніше не повідомлялося.

Це демонструє як Білий дім намагається відірвати Китай від передових технологій ШІ та наскільки важко закрити всі прогалини в експортному контролі.

Раніше Міністерство торгівлі Китаю звинуватило США в зловживанні експортним контролем і закликало "припинити необґрунтоване придушення китайських компаній".

Незважаючи на те, що відповідно до законодавства США відправляти чіпи штучного інтелекту до материкового Китаю незаконно, контролювати ці транзакції дуже важко, кажуть експерти.

Вони зазначають, що співробітники з Китаю можуть легально отримати дистанційний доступ до чіпів, розташованих у закордонних дочірніх компаніях.

Сполучені Штати намагаються зупинити зростання можливостей штучного інтелекту Китаю, який допомагає його військовим розробляти безпілотні бойові системи.

У звіті за червень 2022 року CSET виявив, що з 97 окремих мікросхем штучного інтелекту, закуплених через китайські військові тендери протягом 8 місяців у 2020 році, майже всі вони були розроблені американськими компаніями Nvidia, Xilinx, Intel і Microsemi.

Вашингтон працює над тим, щоб закрити інші лазівки, через які чіпи ШІ потрапляють у Китай. У серпні компанія наказала Nvidia і AMD обмежити поставки чіпів ШІ за межі Китаю в інші регіони, включаючи деякі країни Близького Сходу.

Нові правила щодо чіпів штучного інтелекту, які очікуються цього місяця, ймовірно, ширше застосовуватимуть ті самі обмеження до всіх компаній на ринку.

Однак менш зрозуміло, як уряд США може закрити лазівку, дозволяючи китайським сторонам отримати доступ до американських хмарних провайдерів, таких як Amazon Web Services, які надають своїм клієнтам доступ до тих самих можливостей ШІ. За словами джерел, що адміністрація Байдена теж бореться з цією проблемою.