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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лідер перегонів за посаду спікера Палати представників США несподівано зняв свою кандидатуру

 

Лідер республіканської більшості в Палаті представників США Стівен Скаліз оголосив, що виходить з перегонів за посаду спікера після того, як республіканці Палати представників не змогли об'єднатися навколо його кандидатури.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Скалізу, якого за день до цього його однопартійці обрали новим кандидатом на посаду спікера Палати представників, не вистачило 217 голосів, необхідних для обрання, оскільки кілька його однопартійців-республіканців заявили, що не підтримають його кандидатуру.

"Я щойно повідомив своїм колегам, що знімаю свою кандидатуру на посаду спікера, - заявив він журналістам.

Республіканці завершили зустріч у четвер ввечері, так і не дійшовши згоди щодо того, хто буде їхнім кандидатом. Вони зустрінуться знову о 16:00 за київським часом у п'ятницю.

Кілька республіканців раніше заявили, що підтримають суперника Скаліза Джима Джордана, який програв у середу під час внутрішньопартійного голосуванні. За словами джерела Reuters, Джордан закликав своїх прихильників голосувати за Скаліза.

Патрік Макгенрі, якого призначили тимчасовим спікером після усунення ексспікера Кевіна Маккарті, розглядається як можливий запасний кандидат принаймні на короткий термін, коли можна буде ухвалити бюджетні законопроєкти та міжнародну допомогу.

Деякі республіканці, зазначає агентство, також припускають, що для подолання паралічу, спричиненого відсутністю постійного спікера, можна було б розширити тимчасові повноваження Макгенрі.

Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила своєї Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.
Ключові теги: США
 

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